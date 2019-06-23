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أسعار الذهب تشهد استقرارا وعيار 21 بـ 650 جنيها للجرام

الأحد، 23 يونيو 2019 01:02 م
أسعار الذهب تشهد استقرارا وعيار 21 بـ 650 جنيها للجرام ذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب صعودها فى تعاملات اليوم الأحد 23 – 6 – 2019، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 650 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب فى مصر منذ فبراير 2019.

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 21 سجل اليوم 650 جنيها للجرام

 

عيار 18 سجل 557 جنيها للجرام

 

عيار 24 سجل 743 جنيها للجرام

 

الجنيه الذهب 5208 جنيهات

 

أوقية الذهب 1399 دولارا

 

وارتفع الطلب على الذهب بعد تلميح الاحتياطى الفيدرالى الأميركى، إلى احتمال خفضه معدلات الفائدة فى وقت قريب، للمرة الأولى منذ قرابة 10 سنوات، ما أدى إلى تراجع الدولار وبالتالى جعل شراء المعدن الأصفر أقل كلفة.

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 10% فى يونيو الجارى، وبلغ سعر الأوقية فى التعاملات 1399 دولارا، فى أعلى مستوى منذ عام 2013.

 


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