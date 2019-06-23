أسعار الذهب تشهد استقرارا وعيار 21 بـ 650 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب صعودها فى تعاملات اليوم الأحد 23 – 6 – 2019، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 650 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب فى مصر منذ فبراير 2019.
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
عيار 21 سجل اليوم 650 جنيها للجرام
عيار 18 سجل 557 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 743 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 5208 جنيهات
أوقية الذهب 1399 دولارا
وارتفع الطلب على الذهب بعد تلميح الاحتياطى الفيدرالى الأميركى، إلى احتمال خفضه معدلات الفائدة فى وقت قريب، للمرة الأولى منذ قرابة 10 سنوات، ما أدى إلى تراجع الدولار وبالتالى جعل شراء المعدن الأصفر أقل كلفة.
وسجلت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 10% فى يونيو الجارى، وبلغ سعر الأوقية فى التعاملات 1399 دولارا، فى أعلى مستوى منذ عام 2013.
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