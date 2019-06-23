أحد المؤسسين لقناة "القنال": ما يكتب فى 2019 للطفل يجب أن يكون مختلفا.. صور

الإسماعيلية – جمال حراجى

كاتبة الأطفال والمذيعة بقناة "القنال" الإعلامية سماح أبو بكر عزت، أحد المؤسسين للقناة الرابعة "القنال" حاليا، تخصصت فى تقديم برامج الأطفال، وأشهر برامجها الحالية أحكى يا ماما سماح على تليفزيون القناة، وشاركت مؤخرا فى معرض الكتاب الدولى فى دورته الـ50 اليوبيل الذهبى وتم تكريمها من الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب لإشرافها على نشاط الطفل فى هذة الدورة، سماح ابنه الفنان الكبير الراحل أبو بكر عزت وزوجة الإعلامى الدكتور خالد منتصر، وتقيم بالإسماعيلية بشكل دائم، وزارت عددا كبيرا من الدول العربية، منها المغرب للمشاركة فى فعاليات ومهرجانات تخص الطفل العربى، ومؤخرا السودان بمركز الفيصل الثقافى بالخرطوم، ولها العديد من الكتب والقصص المهمة للطفل، لذا تعتبر من أشهر الكتاب الذين كتبوا للطفل، ووصل كتابها "المنزل الأزرق" إلى القائمة القصيرة لفرعى الآداب وأدب الطفل لجائزة الشيخ زايد، فى دورتها عام " 2016-2017".

وقالت الإعلامية والكاتبة سماح أبو بكر عزت، لـ"اليوم السابع"، إن بدايتها مع عالم الطفل كانت وهى فى عمر الخمس سنوات، حيث كانت جدتها حكاءة ممتازة لقصص الأطفال، وكانت تنصت إليها، وتعيد الحكى، مضيفة إليه بخيالها الخصب، وإن بداية شهرتها فى عالم الطفل بدأت بتأليفها أعمالا درامية نالت عنها عدة جوائز، انتقلت منها لعمل تليفزيونى إبداعى نفذ بالصلصال يسمى علاء الدين وكنز عمو أمين نالت عنه جائزة.

وأشارت سماح إلى أنه من المحزن أن مذيع الطفل هو الأقل أجرا ومعلم المرحلة الابتدائية أيضا، عكس جميع دول العالم فى التعامل مع من يكتب للطفل ويعلمه، وأن الطفل المصرى مظلوم من لم يعرف كيف يكتب للطفل لم ينضج بعد، ومن يكتب للطفل يجب ألا يستخف بعقل الطفل ولا يتعالى عليه.

وأضافت الكاتبة سماح أبو بكرعزت أن كتاب (حمادة صانع السعادة)، الذى ترجم للغة الألمانية، وتلقفه أطفال العالم بحب وسعادة بالغة، وفى العديد من اللقاءات مع الأطفال داخل وخارج مصر، كنت أتلقى العديد من أسئلة الأطفال عن حمادة بطل القصة وهناك كتاب آخر مهم جدا للطفل بصفة عامة، وهو كتاب (المنزل الأزرق)، وهو يهدف إلى تغير مفهوم تعامل الطفل مع وسائل الاتصال الحديثة بطريقة تعود عليه بالفائدة ولا تضيع وقته، وكتاب (أشياء فى حياة العلماء) الذى يتحدث عن أشياء صغيرة فى حياة 30 عالما قادتهم لأعظم الاكتشافات.

وأوضحت سماح أن برنامجها (احكى ياماما سماح) الذى تقدمه أسبوعيا على قناة القنال، يوم الثلاثاء الساعة 4.30 مساء والجمعة الساعة 8 مساء وهو عبارة عن ورشة حكى يتجمع حولها الأطفال، لا أقرأ لهم كتابا، لكننى أحكى لهم وأناقشهم حوله، واستخرج مكنون نفوسهم.

وأضافت سماح أن فكرة تدريس كتبها فى بعض المراحل التعليمية كان اقتراح من بعض المهتمين بالكتابة للطفل، وقالت إنها يسعدها ذلك، ويسعدها أن تشارك بالمشورة من يكتب الكتب المدرسية للطفل، وأنها تحضر لكتاب للطفل يعالج مشكلة التنمر.

وتابعت سماح أن الدكتور خالد منتصر داعم عظيم لما تكتبه، فهو يقرأ معها كل ما تكتبه، ولا تشعر أنها راضية عما تكتب ما لم ينل رضاه، ووصفته بأنه ناقد صارم جدا.



2- تكريم سماح فى معرض الكتاب



3- مع كتاب المنزل الأزرق



5- مروة وأصداف البحر أحد كتب سماح



6- تاج السعادة كتاب للأطفال