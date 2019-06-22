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52 مليون دولار صادرات شركة كيما للصناعات الكيماوية فى 9 أشهر

السبت، 22 يونيو 2019 03:59 م
52 مليون دولار صادرات شركة كيما للصناعات الكيماوية فى 9 أشهر مشروع كيما 2
كتب عبد الحليم سالم

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بلغت صادرات شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما " نحو 52 مليون دولار فى 9 أشهر.

وبحسب البيانات الرسمية فإن صادرات الشركة، ارتفعت فى الربع الثالث من العام المالى الجارى لنحو 9.946 مليون دولار، مقابل 3.656 مليون دولار فى الربع الثانى .

فى حين بلغت صادرات الشركة فى الربع الأول من العام المالى الجارى نحو 38.392 مليون دولار .

 وانتهت شركة كيما من  مشروع "كيما 2" لإعادة تأهيل شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بمحافظة أسوان للافتتاح فى الموعد المقرر فى 30 يونيو الجارى، بتكلفة استثمارية 11.6 مليار جنيه، والذى يستهدف إنتاج 1200 طن أمونيا و1575 طن يوريا يوميًا، بالإضافة إلى تأهيل المصانع للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من الكهرباء.


شركة كيما

كيما 2

قطاع الاعمال العام

القابضة الكيماوية

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