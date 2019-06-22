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30 مليون دولار صادرات شركة الدلتا للأسمدة الحكومية فى 9 أشهر

السبت، 22 يونيو 2019 03:15 م
30 مليون دولار صادرات شركة الدلتا للأسمدة الحكومية فى 9 أشهر أسمدة - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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كشفت شركة الدلتا للأسمدة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن حجم صادرات الشركة من الأمونيا والأسمدة المختلفة بلغت 30 مليون دولار فى 9 أشهر خلال الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية مارس 2019 خلال الثلاث أرباع الأولى من العام المالى الجارى.

 

وبحسب البيانات المالية، فإن صادرات الشركة فى الربع الأول بلغت قيمتها 11.164 مليون دولار، فيما حققت الصادرات نحو 11.905 مليون دولار فى الربع الثانى، فيما انخفضت صادرات الربع الثالث لتسجل 6.885 مليون دولار فقط.

 

جدير بالذكر أن هناك دراسات تجرى لبحث تطوير شركة الدلتا للأسمدة "سماد طلخا" لإنشاء وحدة حامض وتحديث المصانع بتكلفة تزيد عن 3 مليارات جنيه ولا سيما أن الشركة تحقق خسائر متلاحقة منذ سنوات.

 


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قطاع الاعمال العام

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