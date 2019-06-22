10 رجال أعمال شباب يشاركون مع رئيس الوزراء بالمنتدى العربى الألمانى

كتب هانى الحوتى

يشارك وفد من الجمعية المصرية لشباب الأعمال، يضم 10 أعضاء بأعمال الدورة الثانية وعشرين من المنتدى العربى الألمانى.

ومن المقرر أن تضم البعثة المصرية 130 عضواً، ويترأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية.

تناول المنتدى تعزيز سبل التعاون الاقتصادى العربي الألمانى المشترك في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والخدمات المالية وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتحول الصناعى والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة، وكيفية تعزيز جهود التنمية الصناعية ودور المناطق الحرة في دعم هذا القطاع، إضافة إلى استعراض سبل التعاون في مشاريع البنية التحتية ومشاريع الإسكان، فضلاً عن تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الخاصة بتمكين رواد ورائدات الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد.