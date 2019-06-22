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10 آلاف جينة غرامة "رش المياه" بالشرقية

السبت، 22 يونيو 2019 03:06 م
10 آلاف جينة غرامة "رش المياه" بالشرقية محافظ الشرقية يتفقد موقف أبو حاكم الجديد
الشرقية – إيمان مهنى

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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توقيع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف جنيه على صاحب مركز لصيانة السيارات بمدينة الزقازيق، لقيامة بإستخدام المياه فى رش الشارع مما يٌعد إهداراً للمياه ومخالفة للقانون .

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد عدد من شوارع مدينة الزقازيق للإطمئنان على مستوى النظافة بالشوارع وانتظام حركة المرور لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، لاحظ المحافظ قيام صاحب مركز لصيانة السيارات برش المياه أمام المركز مما يعد مخالفة للقانون، ليأمر رئيس مركز ومدينة الزقازيق بتحرير محضر مخالفة وتحصيل قيمة الغرامة طبقاً للقانون .

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ترشيد استخدام المياه وعدم الإستخدام المفرط للمياه وحظر إهدارها بكافة صورها وفرض غرامات مالية على المخالفين طبقاً للقانون.

وفى سياق متصل تفقد المحافظ أعمال إنشاء وتجهيز موقف أبو حاكم الجديد بمدينة الزقازيق والبديل لموقف أبو حسين، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الرصف وتجهيز الموقف لإستقبال سيارات الأجرة لنقل المواطنين لقراهم المختلفة، مشدداً على سرعة الإنتهاء من تركيب التندات واللوحات الإرشادية للتيسير على المسافرين .

وأعطى المحافظ توجيهات لمدير إدارة المرور، بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للمواقف بإحكام الرقابة والسيطرة على سيارات الموقف وإلزام أصحاب السيارات بالموقف الجديد وعدم السماح بتواجد سيارات خارج الموقف، مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

كما قام محافظ الشرقية وبرفقته لواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد بتفقد موقف أبو حسين ووضع التصور الأمثل للإستفادة من المكان وتوسعته لخلق محور مرورى جديد بإتجاه المعهد الدينى ليساهم بشكل كبير فى فك الإختناقات المرورية بتلك المنطقة الحيوية ويخلق السيولة المرورية المطلوبة لتوفير الوقت والجهد على المسافرين .

 

افتتاح أعمال موقف أبو 3
افتتاح أعمال موقف أبو حاكم الجديد

 

موقف أبو حاكم 22 يونيو 2
موقف أبو حاكم 

 

موقف ابو حاكم 22 يونيو 3
موقف ابو حاكم 

 

 

 


الشرقية

غرامة اهدار المياه

موقف ابو حاكم

محافظ الشرقية

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