وفد "زراعة الفاو" يطرح حلولا للتغلب على معوقات تحقيق الصحة النباتية بأفريقيا

قال الوفد الزراعى المشارك فى اجتماع لمنظمة الأغذية والزراعة " الفاو" إنه لمجابهة معوقات وتمكين البلدان الأفريقية وتعزيز قدراتها فى التعامل مع معايير وتدابير الصحة والصحة النباتية، فأنه لابد من تحقيق 14 حلا وتوصية.

أضاف الوفد الزراعى خلال اجتماع لمنظمة الفاو، لمناقشة تحقيق الصحة النباتية فى أفريقيا فأنه يجب علينا الالتزام بنهج أفريقى موحد أمام العالم وليكن سبيلنا إلى ذلك العمل على تنفيذ الإجراءات والتدابير التالية وتأسيس الاتحاد الحجرى النباتى والبيطرى الأفريقى ولبناء وتدعيم وتعزيز التعاون فى مجال الحجر الزراعى النباتى والحيوانى بالعمل على وضع استراتيجية حجرية أفريقية وخططها التنفيذية للنهوض بالحجر الزراعى الأفريقى واقتراح الحلول المناسبة لمشاكله داخل البلد الواحد أو فيما بين البلدان الأفريقية وبعضها أو فيما بينها وبين الدول والتجمعات والمنظمات الخارجية الدولية أو الإقليمية وكذلك ليمثل هذا الاتحاد صوتًا أفريقيًا موحدًا قويًا ومؤثرًا أمام العالم بأثره.

وأكد الوفد، على أنه ينبغى تأسيس "خريطة جغرافية حجرية" للقارة الأفريقية توضح توزيع وكثافة الآفات الحشرية والمرضية الاقتصادية بالأقاليم الزراعية وعلى المحاصيل والعوائل الاقتصادية الهامة وكذلك فى الآفات الحيوانية لسهولة تحديد المناطق المصابة ليسهل محاصرتها وتطبيق أساليب الاستئصال أو المكافحة اللازمة مما يسهل تحديد المناطق الخالية من الآفات وتلك الأقل إصابة لتكون مصدرا للإنتاج من أجل التصدير النظيف كما هو الحال فى مصر بشأن المناطق الخالية من مسبب مرض العفن البنى فى البطاطس لإنتاج وتصدير بطاطس خالية من هذا المرض إلى جميع دول العالم.

وشدد الوفد، على ضرورة صياغة معايير صحة نباتية وحيوانية أفريقية موحدة لجميع أنشطة وتدابير الحجر النباتى والبيطرى من أساليب حديثة لفحص الرسائل الصادرة والواردة، وأحدث تقنيات تطهير ومعالجة الرسائل المصابة بالوسائل الآمنة والفعالة وأساليب سحب العينات الممثلة للرسالة ومنهجية إجراء دراسات وتقييم خطر الآفة وتأسيس المناطق الخالية من الآفات وغير ذلك من تدابير الصحة النباتية، لتمثل إطارًا استرشاديًا للدول الأفريقية فى صياغة الأطر القانونية والتشريعية والتنفيذية لعمل أجهزة الحجر الزراعى بها، فضلًا عن صياغة واعتماد "اتفاقية أفريقية للصحة والصحة النباتية " لتضع شروط وقواعد التعامل بين البلدان الأفريقية فى مجال الحجر الزراعى النباتى والبيطرى بما لا يعيق أو يؤثر سلبًا على انسياب التجارة النظيفة بين دول القارة.

أشار الوفد، إلى أهمية تأسيس "نظام أفريقى للرصد والإبلاغ والإنذار المبكر" على غرار نظام الإنذار السريع فى الأغذية والأعلاف الأوروبى(RASFF) للرصد والإبلاغ عن حالات الآفات بالبلدان الأفريقية وكذلك الإخطار بحالات المخالفات فى الرسائل النباتية والحيوانية لسرعة تدارك الخطأ ومنع تكراره، وتأسيسى موقع إلكترونى حجرى أفريقى يضم أهم التشريعات والتدابير الحجرية الدولية والأفريقية ليكون نافذة للتعارف بين الدول الأفريقية والتعريف بها أمام العالم فى مجال الحجر الزراعى النباتى والبيطرى والصحة والصحة النباتية مع التحديث المستمر للموقع.

لف "وفد الفاو" إلى أنه من الضرورى تشجيع وحث الدول الأفريقية على توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون" ثنائية أو متعددة الأطراف لوضع ما يلزم من أسس للتعاون فى مجال الصحة والصحة النباتية بما يحد من الخلافات الحجرية وبما يدفع إلى المزيد من انسياب التبادل التجارى النباتى النظيف دون الإضرار بالثروة الزراعية النباتية فى بلدان القارة، وكذلك إهتمام "المنظمات الدولية والإقليمية بالندوات والدورات وورش العمل" فى مجال الحجر والصحة والصحة النباتية للتعريف بالمعايير الدولية ذات الصلة وآخر المستجدات فيها ورفع الكفاءة والقدرات المعرفية فى هذا المجال.

من بين الإجراءات أيضا للتغلب على معوقات تحقيق الصحة النباتية ضرورة الاتفاق على مبدأ الفصل بين الشأن السياسى والشأن التجارى والتعامل فى التبادل الزراعى على الأسس والمبررات العلمية والفنية عند اتخاذ أى تدبير وإجراء وبكل النزاهة والشفافية، وتحديث أجهزة الحجر الزراعى النباتى والبيطرى بهيكلتها وإمكانياتها ومستلزمات العمل بها طبقًا لأحدث النظم العالمية لمواكبة العصر والقدرة على التعامل مع العالم المتقدم على قدم وساق، واعتماد وتطبيق نظام التكويد والتتبع فى سلسلة انتاج وإعداد المنتج الزراعى للتصدير ليسهل الوصول إلى موقع المخالفة وتحديد المتسبب ومجازاته والسبب ووضع الحلول اللازمة وبالتالى منع تكراره خاصة فى مخالفات الرسائل النباتية بالخارج.

من بين الإجراءات اعتماد المواصفات اللازمة لاعتماد المزرعة والمصدر ومحطة التعبئة لضمان الالتزام بالشروط والمعايير الدولية فى الإنتاج والإعداد والتصدير لمنع أوالحد من المخالفات فى الرسائل النباتية، والاهتمام بوضع وتنفيذ "خطط طوارئ EMERGENCY PLAN " محكمة للتعامل السريع والفعال عند رصد أية آفة جديدة FIRST RECORD بالأسلوب الذى يسمح بسرعة محاصرتها واستئصالها، أو فى حالة الانفجار العددى OUTBREAK لآفة ما وبالأسلوب الذى يمكن من سرعة مكافحتها والسيطرة عليها والحد من خطورتها، وتعزيز "التنسيق وتوحيد" الرأى بين وفود الدول الأفريقية فى اجتماعات المنظمات والاتفاقيات الدولية فى شئون الصحة والصحة النباتية لنهج موقف موحد بما يشكل قوة يعتد بها أمام المجتمع الدولى.

وفى النهاية ناشد الوفد الزراعى المختصين فى الاتحادين الأفريقى والأوروبى بإيجاد آلية للتعاون المشترك من أجل تفعيل بعض المقترحات وتقديم الدعم اللازم لتنفيذها كحلول طبيقية على أرض الواقع.