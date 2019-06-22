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وفاة ربة منزل انتحرت من الطابق السابع خوفا من تطليق زوجها لها فى طنطا

السبت، 22 يونيو 2019 04:35 م
وفاة ربة منزل انتحرت من الطابق السابع خوفا من تطليق زوجها لها فى طنطا انتحار - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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لفظت ربة منزل تدعى "م أ"، 22 عاما، أنفاسها داخل المستشفى بطنطا، بعد أن تم نقلها فى حالة حرجة أمس الجمعة، إثر قيامها بالقفز من بلكونة منزلها لمرورها بأزمة نفسية بسبب خلافات مع زوجها، واعتزامه تطليقها.
 
كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا بسقوط السيدة من الطابق السابع، بمنطقة ترعة الشيتي بطنطا، وانتقلت سيارة إسعاف وتم نقلها للمستشفى لإسعافها، وتبين من الفحص قيامها بالقفز من البلكونة للانتحار لمرورها بأزمة نفسية، ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مدير امن الغربيه

طنطا

انتحار

الغربيه

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