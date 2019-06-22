وزير العدل الكويتى: رفع تصنيف الكويت للفئة الثانية فى مجال محاربة الإتجار بالبشر

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قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتى المستشار الدكتور فهد العفاسى، اليوم السبت، إن التقرير السنوى لوزارة الخارجية الأمريكية رفع تصنيف الكويت للفئة الثانية فى مجال محاربة الإتجار بالبشر.

وأضاف العفاسى - الذى يترأس اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص فى تصريح صحفى - أن الجهود المتواصلة لوزارة العدل، وتضافرها مع الجهود الوطنية، أنتجت مكانة دولية موثوقة للكويت فى مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأوضح أن التقرير الأمريكى أشار إلى أن حكومة الكويت، أظهرت زيادة فى جهودها الشاملة لمحاربة الإتجار بالبشر، وتناول العديد من الأوجه الإيجابية للكويت ضمن أقسامه التى شملت موضوعات المنع، والمقاضاة، والحماية، مشيرا إلى أن التقرير يعد من أدوات صنع السياسات، واتخاذ القرارات المهمة على الصعيد الدولى لدى الحكومة الأمريكية كما أنه يظهر مجالات التقدم للدول التى اتخذت إجراءات حثيثة فى محاربة تلك الجريمة.

وأشار العفاسى، إلى أن وزارة العدل الكويتية، قامت باقتراح وصياغة الاستراتيجيات الوطنية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث صدر قرار من مجلس الوزراء الكويتى بتكليف وزير العدل بتشكيل لجنة برئاسته تضم فى عضويتها الجهات المعنية، لتتولى وضع استراتيجية وطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وأوضح أن الوزارة أعدت هذه الاستراتيجية ورفعتها إلى مجلس الوزراء، مشتملة على 3 محاور رئيسية، هى الوقاية، والحماية، والتعاون الدولي؛ حيث اعتمد مجلس الوزراء الكويتى هذه الاستراتيجية، وكلف وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذها، بالتعاون مع الجهات المعنية.