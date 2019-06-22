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وزير الخارجية الباكستانى يؤكد التزام بلاده بإحلال السلام فى أفغانستان

السبت، 22 يونيو 2019 12:00 م
وزير الخارجية الباكستانى يؤكد التزام بلاده بإحلال السلام فى أفغانستان وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى، التزام بلاده بإحلال السلام والاستقرار والوحدة والديمقراطية والازدهار فى أفغانستان، مشيرا إلى أن إيجاد أفغانستان مزدهرة وسلمية يصب فى مصلحة المنطقة.

وقال قريشى - فى كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر السلام فى أفغانستان المنعقد فى بلدة (بوربان) بإقليم البنجاب الباكستانى، حسبما أوردت قناة (جيو نيوز) الباكستانية - "إن باكستان لعبت دورها الواجب فى حل النزاع الأفغاني، مؤكدا دعم بلاده لعملية السلام الأفغانية وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل".

وأضاف "أن بلاده عازمة على بناء علاقات ثنائية تستند إلى مبادئ عدم التدخل والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة"، لافتا إلى أن دائرة انعدام الثقة لفترة طويلة، أثرت على علاقات البلدين، وتابع قريشى "أنه بينما آمن الآخرون بالحل العسكرى للصراع فى أفغانستان، إلا أن باكستان لطالما آمنت بأن إيجاد تسوية يتم التفاوض عليها سياسيا هى السبيل الوحيد للمضى قدما"، معربا عن رغبته فى العمل مع أفغانستان والمجتمع الدولى للمساعدة فى خلق الظروف التى تمكن اللاجئين الأفغان من العودة الكريمة والآمنة والطوعية إلى أفغانستان.

 


وزير الخارجية الباكستانى

السلطات الافغانية

عملية السلام الافغانية

العلاقات الباكستانية الافغانية

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