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وزارة الخارجية: مشاركة نائب وزير المالية فى ورشة عمل المنامة

السبت، 22 يونيو 2019 06:00 م
وزارة الخارجية: مشاركة نائب وزير المالية فى ورشة عمل المنامة المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية
أ ش أ

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رداً على سؤال لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه في إطار الاهتمام المصري الدائم بأية محاولات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، والالتزام الثابت بالعمل على تحقيق آماله المشروعة والحصول على كافة حقوقه، وعلى رأسها الحق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يؤدي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، سيشارك وفد مصري برئاسة نائب وزير المالية في ورشة العمل المزمع عقدها في المنامة تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" خلال يومي 25 و26 يونيو الجاري.

 

وأضاف حافظ أن المشاركة المصرية تهدف لمتابعة الأفكار التي سيتم عرضها خلال الورشة وتقييم مدى توافق ما قد تتضمنه من أطروحات مع رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية لسبل نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال إطار سياسي، ووفقاً للمحددات والثوابت الفلسطينية والعربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

 


البحرين

مصر

فلسطين

مؤتمر المنامة

ورشة عمل المنامة

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