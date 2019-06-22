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نيويورك تايمز: ترشيح إسبر وزيرا لدفاع أمريكا يأتى وسط تصعيد للصراع مع إيران

السبت، 22 يونيو 2019 12:36 م
نيويورك تايمز: ترشيح إسبر وزيرا لدفاع أمريكا يأتى وسط تصعيد للصراع مع إيران الرئيس الأمريكى - دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن إن ترشيح الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب لمارك إسبر ، وزير الجيش لمنصب وزير الدفاع القادم، يأتى وسط تصعيد للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، لاسيما بسبب إسقاط إيران لطائرة أمريكية بدون طيار الخميس الماضى. 
 
وألغى ترامب الغارات الجوية المخططة على مواقع الصواريخ الإيرانية، معزيا أسباب التراجع إلى الخوف من سقوط ضحايا، وإذا تم تأكيد تعيينه وموافقة مجلس الشيوخ عليه، فسيكون إسبر خلفا لجيم ماتيس، الذى استقال فى ديسمبر اعتراضا على سحب القوات الأمريكية من سوريا.
 
من المقرر أن يتولى إسبر منصب وزير الدفاع بالإنابة غدا الأحد، بعد الاستقالة المفاجئة لباتريك شاناهان، الذى رشحه ترامب أيضًا لرئاسة البنتاجون، ولكنه انسحب يوم الثلاثاء وسط تقارير إخبارية عن طلاقه عام 2011.
 
 

ترامب

مارك اسبر

البنتاجون

وزير الدفاع

ايران

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