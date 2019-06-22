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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

السبت، 22 يونيو 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر طقس حار - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.
 
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر 

الصغرى العظمى
القاهرة 24 36 
شبين الكوم 23 35
طنطا 23 34
دمنهور 23 32
الإسكندرية 24 30
بلطيم 24 30
مطروح 22 30
السلوم 20 31
سيوة 23 36
بورسعيد 23 30
دمياط 24 30
الزقازيق 24 36
الاسماعيلية 23 36
السويس 26 35
العريش 19 31
رفح 20 31
رأس سدر 25 36
نخل 17 35
نويبع 25 35
طابا 24 34
كاترين 16 32
الطور 25 34
شرم الشيخ 29 37
الغردقة 28 38
مرسى علم 28 37
الفيوم 24 36
بنى سويف 24 36
المنيا 23 36
أسيوط 25 37
سوهاج 26 38
قنا 26 40
الأقصر 27 42
أسوان 29 42
أبوسمبل 27 42
الوادى الجديد 26 40
شلاتين 26 38 
ابو رماد 27 37
حلايب 28 36
رأس حدربة 27 35
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 30 46
المدينة 30 44
الرياض 23 41
المنامة 31 38
أبوظبى 32 41
الدوحة 30 40
الكويت 30 44
دمشق 14 34
بيروت 23 28
عمان 16 30
القدس 18 27
غزة 22 28
بغداد 27 42
مسقط 32 34
صنعاء 15 29
الخرطوم 29 41
طرابلس 25 34
تونس 21 35
الجزائر 19 24
الرباط 14 24 
نواكشوط 20 30
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

الصغرى العظمى
أنقرة 15 28
اسطنبول 22 30
اسلام اباد 26 40
نيودلهى 28 45
جاكرتا 22 32
بكين 22 34
كوالالمبور 24 31
طوكيو 19 26
أثينا 22 33
روما 18 30
باريس 15 24
مدريد 15 28
برلين 12 24
لندن 13 21
مونتريال 15 26
موسكو 19 30
نيويورك 18 26
واشنطن 17 28
 
 
 

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