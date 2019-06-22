نقابة المعلمين: استقرار حالة مراقب أصيب بأزمة قلبية داخل لجنة ثانوية ببنى سويف

أكد خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، بالنقابة العامة، أن المعلم "حمدى على عويس" الذى أصيب اليوم بأزمة قلبية أثناء قيامة بأعمال المراقبة على امتحانات الثانوية العامة بلجنة الشهيد مينا عزت ببندر بنى سويف خرج من المستشفى العام بالمحافظة وحالته أصبحت مستقرة.

وأوضح الزناتى، فى بيان، أن غرفة العمليات كانت قد تلقت صباح اليوم إخطاراً من غرفة العمليات الفرعية للمعلمين ببنى سويف برئاسة "مصطفى الديب"، يفيد بتعرض المعلم حمدى على عويس، لأزمة قلبية أثناء قيامه بأعمال المراقبة على الامتحانات، ورافقه إلى المستشفى وفد من النقابة الفرعية يضم كلاً من محمد سلومة رئيس اللجنة النقابية ببندر بنى سويف وحمادة الشيخ مسئول الإعلام بالفرعية، حيث قاموا بتسهيل الإجراءات حتى خروجه من المستشفى وتحسن حالته الصحية.