سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 07:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

نظر عدم دستورية التقدير الجزافى للضريبة بقانون الضرائب على الدخل لـ8 سبتمبر

السبت، 22 يونيو 2019 06:05 م
نظر عدم دستورية التقدير الجزافى للضريبة بقانون الضرائب على الدخل لـ8 سبتمبر المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 8 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من "تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير".

 

وكان عبد المحسن أحمد أقام دعواه التى حملت رقم 145 لسنة 36 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981.

 

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا سبق فى عام 2013 وأن قضت بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من التقدير الجزافى للضريبة المستحقة حيث نصت على أنه" تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير".


المحكمة الدستورية العليا

دعوى عدم دستورية قانون

التقدير الجزافي للضريبة

قانون الضرائب على الدخل

جلسة 8 سبتمبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة