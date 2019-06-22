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"ناشيونال جيوغرافيك" تعلن أسماء الفائزين بجائزة أفضل مصور لعام 2019

السبت، 22 يونيو 2019 09:46 م
"ناشيونال جيوغرافيك" تعلن أسماء الفائزين بجائزة أفضل مصور لعام 2019 إحدى الصور الفائزة بالجزئزة
كتب وكالات

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قرية مغطاة بالثلوج فى جرينلاند، ونسر يحلق فى سماء إسبانيا، وثلاثة ممثلين يستعدون لأداء عرض الأوبرا فى الصين، ضمن الصور الفائزة بجائزة "ناشيونال جيوغرافيك" لأفضل مصور لعام 2019. فما الذى يميز كل تلك الصور؟

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وأشرفت لجنة من المصورين الخبراء بالإضافة إلى موظفى "ناشيونال جيوغرافيك"، بحسب "سى إن إن"، على اختيار الفائزين فى جائزة "ناشيونال جيوغرافيك" لأفضل مصور لعام 2019، وتلقت المسابقة السنوية هذا العام الآلاف من المشاركات فى ثلاث فئات مختلفة وهي: المدن، الطبيعة، والناس.

وأُعلن المشارك ويمن تشو الفائز بالجائزة الكبرى، كما حصل على المركز الأول فى فئة "المدن" عن صورته الفتوغرافية المذهلة تحت عنوان “شتاء جرينلاند”، والتى التقطها لقرية الصيد الملونة "آبرناويك"، والتى تقع فى شمال غرب جرينلاند المغطاة بالثلوج.

أما بالنسبة لفئة "الناس"، فقد احتل المشارك هيوفينغ لى المرتبة الأولى عن صورة فوتوغرافية جميلة بعنوان "وقت العرض"، لمجموعة من الممثلين يستعدون لأداء عرض الأوبرا فى إقليم لى تشنغ فى مقاطعة شانشى فى الصين.

ويقول المصور المستقل لى إنه قضى طوال اليوم، مع الفنانين من أجل التقاط تلك الصورة، وفى الوقت ذاته، حصلت المشاركة تامارا بلازكيز هايك على المركز الأول فى فئة "الطبيعة" عن صورتها، التى تحمل عنوان"العيون الحنونة"، والتى تعرض النسر الأسمر يحلق فى سماء منتزه "مونفراجوي" الوطنى فى إسبانيا.

وتقول تامارا بشأن صورتها: "كيف يمكن لأى شخص أن يقول إن النسور تجلب الشؤم عند النظر إلى مثل هذا الحنان فى عيون النسر الأسمر؟"، وكان هناك 9 فائزين فى المجمل، ثلاثة من كل فئة، بالإضافة إلى ذكر شرفى لاثنين من المشاركين.

ويُذكر أن المشارك تشو التقط صورة "شتاء جرينلاند" خلال زيارةٍ استغرقت ثلاثة أشهر إلى جرينلاند، وهى أكبر جزيرة فى العالم، فى وقت سابق من هذا العام.

ويقول تشو عن صورته البارزة: "أحببت التباين وهدوء تلك اللقطة"، مضيفاً: "من الناحية التاريخية، تم طلاء المبانى الخضراء فى غرينلاند بألوان مختلفة للإشارة إلى وظائفها المختلفة، بدءاً من واجهات المتاجر الحمراء وحتى منازل الصيادين الزرقاء، وهو تمييز مفيد حينما يكون المنظر مغطى بالثلوج".

ويتابع تشو: "كنت مشغولاً بالتقاط الصور باستمرار فى ذلك الوقت، لأحاول التقاط أفضل لحظة، وحصل المصور المستقل تشو على جائزة قدرها 7500 دولار بالإضافة إلى منشور عبر حساب "ناشيونال جيوغرافيك" الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستغرام"، بينما ستحصل كل من المشاركة بلازكيز هايك والمشارك لى على جائزة قدرها 2500 دولار.

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ناشيونال جيوغرافيك

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