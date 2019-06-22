نائب رئيس مواد البناء يطالب بوضع رؤية شاملة للصناعات التنافسية لمصر

كتب إسلام سعيد

أكد الدكتور كمال الدسوقى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ونائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن تنمية الصادرات من الأهداف القومية التى تعمل الدولة على تنميتها، والتى يجب التعامل معها بشكل علمي منظم من خلال التسويق الجيد للمنتج المصرى ودعم المنافسة فى الأسواق الدولية المهمة.

وقال "الدسوقى"، فى بيان له، إن الحكومة بدأت فى تنفيذ خطة قومية طموحة لزيادة نسب المكون المحلى فى الصناعة الوطنية، وتعظيم وتنمية عدد من القطاعات التصدرية المهمة التى تمتلك مصر بها ميزة تنافسية، والتى تأتى في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة للعمل على تنمية 5 قطاعات رئيسية بالإضافة إلى تنفيذ رؤية مصر 2030 لمضاعفة الصادرات المصرية.

ولفت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أنه يوجد نحو 4500 شركة مصرية يمكن من خلال تطوير منتجاتهم والاهتمام بالتسويق الجيد للمنتجات المحلية الوصول إلى أهم الأسواق التصديرية الدولية، مشددا على أهمية اتباع النظم الصناعية المتطورة ونقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية المتقدمة بالإضافة إلى تأهيل وتدريب العنصر البشرى والاهتمام بمعايير التسويق والجودة مثل التغليف والنقل واللوجيستيات للوصول الي مختلف الاسواق في زمن قياسي وتكلفة تنافسية ومرعاه ذوق المستهلك الاجنبي بجانب تقليل الفاقد وخفض تكاليف الإنتاج ورفع مستوى الجودة وتعزيز تنافسية المنتج المحلى.

وأكد أهمية وضع خطة شاملة للصناعات التى تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، ومنحها أولوية فى دعم الحكومة لها ورفع مساهمتها في الناتج القومي، مشيرا إلى أن مصر تملك مقومات صناعية كبيرة وموارد بشرية هائلة تؤهلها لتصبح واحدة من كبري الدولة التي تمتلك ميزات تنافسية في بعض الصناعات، مثل اليابان والصين، وذلك فى الصناعات المصرية مثل مواد البناء وصناعة الجلود والصناعات اليدوية والصغيرة والمتوسطة.

وأكد "الدسوقى" لأيضا ضرورة تشجيع إقامة صناعات متخصصة للإنتاج الزراعى، لتعظيم القيمة المضافة للحاصلات الزراعية والفاكهة والخضروات مثل الصناعات الغذائية والمركزات والتعبئة والتغليف والتجفيف والصلصة والعصائر وغيرها، بجانب ميكنة الإنتاج الزراعى ونقل التكنولوجيات لتقليل الفاقد، مشيرا إلى أن نسب الهالك في الزراعة تقدر بنحو 30%.

وأشار إلى إمكانية استغلال الموراد الطبيعة والثروات التعدينية مثل الرمل الزجاجى فى تعظيم القيمة المضافة للخامات فى صناعة الزجاج حيث يتم تصدير الرمل الزجاجي ب 14 دولار للطن في حين يمكن تصديره زجاج ب4 آلاف دولار .

وشدد على أهمية التكامل بين القطاع الخاص والحكومة فىى وضع أولوية فى دعم وتشجيع الصناعات التنافسية، واستغلال مواردنا البشرية من خلال برامج التنمية البشرية فى تدريب وتاهيل العمالة، مشيرا إلى أن الصين استطاعت تحويل مشكلاتها السكانية ومحدودية مواردها إلى أهم ميزة تنافسيها لها من خلال الاهتمام بالعنصر البشرى، ونقل التجارب الأوروبية والتكنولوجيا فى عدد كبير من الصناعات التى كانت تقتصر فقط على الدول الأوروبية فى الماضى، مثل صناعة السيارات وتكنولوجيا المعلومات حتى أصبحت حاليا أكبر مورد ومنافس لمختلف الصناعات فى مختلف دول العالم وعلى رأسها أوروبا.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أهمية استغلال انضمام مصر إلى دول طريق الحرير، وأهمية موقعها الاستراتيجي للمشروع فى إقامة تكامل صناعى وتجارى مصرى صينى، من خلال انشاء تجمعات صناعية بالشراكة بين القطاع الخاص المصري والصيني وحكومة البلدين، خاصة أنه من أهم المشاريع اللوجيستية فى دعم وتنمية التجارة والاستثمار من حيث نقل وتوصيل المنتجات لمختلف اسواق العالم بتكاليف منحفضة وزمن قياسى.

وطالب الدسوقي بضروة وضع دراسة ورؤية عاجلة لتحديد بعض الصناعات ذات التنافسية العالية لمصر ومنحها اولوية في توفير الاراضي الصناعية المرفقة وتخفيف الأعباء عنها من خلال قيام الدولة بوضع السياسات الخاصة بتلك الصناعات ودعم وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بها.