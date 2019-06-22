ميليشيا الحوثى تحتجز 4 شاحنات إغاثية بمحافظة إب اليمنية

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أكدت مصادر محلية يمنية، أن المليشيات الحوثية احتجزت أربع شاحنات محملة بمساعدات إغاثية.

وقالت المصادر فى تصريحات نقلتها قناة "العربية الإخبارية"، اليوم السبت، إن الشاحنات قد وصلت قبل أسبوع إلى محافظة إب، وإن المليشيات الحوثية تطالب بمبالغ مالية للإفراج عنها.

وكان برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، قد أعلن، فى وقت سابق، أنه بدأ تعليقا جزئيا لعمليات تقديم المساعدات الغذائية فى المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثى فى اليمن، بعد سلسلة الانتهاكات الحوثية بحق العمل الإنسانى.