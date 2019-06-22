سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 01:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

ميليشيا الحوثى تحتجز 4 شاحنات إغاثية بمحافظة إب اليمنية

السبت، 22 يونيو 2019 01:10 م
ميليشيا الحوثى تحتجز 4 شاحنات إغاثية بمحافظة إب اليمنية الحوثيون - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت مصادر محلية يمنية، أن المليشيات الحوثية احتجزت أربع شاحنات محملة بمساعدات إغاثية.

وقالت المصادر فى تصريحات نقلتها قناة "العربية الإخبارية"، اليوم السبت، إن الشاحنات قد وصلت قبل أسبوع إلى محافظة إب، وإن المليشيات الحوثية تطالب بمبالغ مالية للإفراج عنها.

وكان برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، قد أعلن، فى وقت سابق، أنه بدأ تعليقا جزئيا لعمليات تقديم المساعدات الغذائية فى المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثى فى اليمن، بعد سلسلة الانتهاكات الحوثية بحق العمل الإنسانى.

 


ميليشيات الحوثى

الجيش اليمنى

مساعدات انسانية لليمن

الحرب اليمنية

برنامج الاغذية العالمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليمن.. طيران التحالف يقصف معسكرا لـ"الحوثيين " جنوب صنعاء

السبت، 22 يونيو 2019 07:00 ص

قوات التحالف العربى تعترض طائرتين مسيرتين للحوثيين انطلقتا من صنعاء

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:35 م

الجيش اليمنى يستعيد مناطق من قبضة الحوثى فى محافظتى البيضاء وصعدة

الجمعة، 21 يونيو 2019 09:30 م

صور.. الجيش السعودى يستعرض أدلة جرائم الحوثيين وأسلحتهم المستخدمة ضد المملكة

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:13 م

التحالف العربى: مبعوث أمريكا أطلعنا على سلاح وفرته إيران لميليشيات الحوثى

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:09 م

فيديو.. قناة الحدث تعرض تقرير مثير بإدخال طائرة "درون" معاقل الحوثيين

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:38 م

المتحدث باسم التحالف العربى يكشف تفاصيل عملية "الحديدة" ضد مليشيا الحوثى

الجمعة، 21 يونيو 2019 05:27 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC" تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية

حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC" تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية

الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

إحباط تهريب 3.8 طن حشيش و17 كيلو هيروين و13 مليون قرص مخدر

إحباط تهريب 3.8 طن حشيش و17 كيلو هيروين و13 مليون قرص مخدر

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة