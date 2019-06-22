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ميانمار تأمر بقطع الإنترنت عن ولاية راخين

السبت، 22 يونيو 2019 03:30 م
ميانمار تأمر بقطع الإنترنت عن ولاية راخين انترنت - صورة أرشيفية
يانجون (رويترز)

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قالت شركة كبيرة لخدمات الاتصالات فى ميانمار، اليوم السبت، إن السلطات أصدرت أمرا لشركات الاتصالات بقطع خدمات الإنترنت فى غرب البلاد الذى يجتاحه النزاع وسط تصاعد للتوتر فى المنطقة حيث تقاتل القوات الحكومية مسلحين من أقلية عرقية.

 

وقالت شركة تلينور جروب إن وزارة النقل والاتصالات أصدرت أمرا لجميع شركات الاتصالات بتعليق خدمات الإنترنت "مؤقتا" فى تسع بلديات فى ولايتى راخين وتشين المتجاورتين لدواع "اضطراب السلم واستخدام الإنترنت فى تنسيق أنشطة غير قانونية".

 

وذكر البيان أن القطع بدأ سريانه فى وقت متأخر أمس الجمعة.

 

وقالت الشركة: "تطلب تلينور ميانمار المزيد من التوضيح بشأن سبب القطع وتؤكد على أن حرية التعبير عبر إتاحة خدمات الاتصالات ينبغى أن تستمر لأغراض إنسانية".

 

وامتنع متحدث باسم وزارة النقل والاتصالات عن التعقيب وأحال الأسئلة لمتحدث آخر لم يرد على الاتصالات الهاتفية.

 

وأصبحت ولاية راخين فى دائرة الضوء بعد لجوء نحو 730 ألفا من مسلمى الروهينجا فيها إلى بنجلادش المجاورة فرارا من حملة عسكرية ردا على هجمات نفذها مسلحون عام 2017.

 


ميانمار

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قطع الاتصالات

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قطع الانترنت

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