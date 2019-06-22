موقع فرنسى: مصر استهلت البطولة بفوز.. وحفل الافتتاح أكثر من رائع

كتب: أحمد علوى

قال موقع أر ام سى، التابع لإذاعة بى اف ام تى فى الفرنسى، أن مصر البلد المستضيف لكأس الأمم الأفريقية 2019 بدأت المنافسة بفوزها 1-0 فى المباراة الافتتاحية ضد زيمبابوى.

وكان الفضل لفوز مصر فى مباراة الافتتاح يرجع إلى الإنجاز الذى حققه اللاعب محمود حسن تريزيجيه.

وأشار الموقع الفرنسى ذاته إلى أن حفلة الافتتاح كانت جميلة وأكثر من رائعة فى مدرجات الاستاد الدولى فى القاهرة ، والتى سبقت هذه المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوى.

وكان الجمهور المصرى ملفت للانظار بشكل كبير حيث كانوا يرتدون جميعا ملابس حمراء وملتزمون بالكامل بلون قميص الفراعنة، وكان لديهم حماس قوى جدا لتشجيع صلاح وزملائه فى الفريق.