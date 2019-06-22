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موريتانيا تنتخب رئيسها العاشر

السبت، 22 يونيو 2019 05:37 ص
موريتانيا تنتخب رئيسها العاشر انتخابات موريتانيا
وكالات

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يتوجه اليوم السبت نحو 1.5 مليون ناخب موريتاني إلى مراكز الاقتراع لاختيار عاشر رئيس يحكم البلاد التي عانت لفترات من الحركات العسكرية ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك للانباء .
 
 ويتنافس في الانتخابات ستة مرشحين أبرزهم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني ورئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، والمعارض محمد ولد مولود، فيما يغيب الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز عن هذه الانتخابات بعد أن استنفذ عدد المأموريات التي يسمح بها الدستور.
 
وساد الصمت الانتخابي في عموم البلاد طيلة الجمعة الماضية، بعد 15 يوما من الحملات الدعائية التي تميزت بتقديم المرشحين لبرامجهم الانتخابية من خلال مهرجانات وتجمعات انتخابية حضرتها حشود كبيرة.
 
وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن جاهزيتها لتنظيم الانتخابات، وأكدت اكتمال وصول اللوازم الانتخابية إلى مكاتب التصويت على عموم التراب الوطني والانتهاء من تكوين الطواقم المشرفة على العملية.
 
 

موريتانيا

مراكز الاقتراع

محمد ولد بوبكر

الانتخابات الرئاسية

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