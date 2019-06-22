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مليون ونصف موريتانى يشاركون انتخاب الرئيس العاشر للبلاد

السبت، 22 يونيو 2019 06:51 م
مليون ونصف موريتانى يشاركون انتخاب الرئيس العاشر للبلاد انتخابات موريتانيا
كتبت – هناء أبو العز

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انطلقت فى موريتانيا عملية التصويت لاختيار رئيس جديد، فى عملية ستكون الأولى من نوعها، منذ عقود، التى ستشهد فيها البلاد انتقال السلطة من رئيس منتهية ولايته إلى رئيس منتخب.
 
ويشارك فى الانتخابات نحو 1.5 مليون ناخب موريتانى لاختيار عاشر رئيس يحكم البلاد، التى عانت لفترات من الانقلابات العسكرية.
 
 
وبدأ الناخبون الموريتانيون، اليوم السبت 22 يونيو، الإدلاء بأصواتهم، وسيشكل هذا الاقتراع أول انتقال للسلطة، فى موريتانيا، التى هزتها سلسلة انقلابات بين 1978 و2008، بحسب وسائل إعلام عالمية، الذى أشارت إلى أن محمد ولد الغزواني، 62 عاما، المرشح المدعوم من الرئيس المنتهية ولايته سيكون الأوفر حظا في تلك الانتخابات.
 
ويتنافس في الانتخابات ستة مرشحين أبرزهم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، المدعوم من الرئيس الحالي، إضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، والمعارض محمد ولد مولود، والناشط الحقوقي بيرام ولد عبيدي، والبرلماني السابق كان حاميدو بابا، والخبير المالي محمد الأمين المرتجي.
 
 
ويغيب الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، عن هذه الانتخابات بعد أن استنفذ عدد الفترات الرئاسية، التي يسمح بها الدستور، لكن وجود الغزواني (المقرب منه)، يجعل المعارضة تتحدث عن محاولة لإطالة أمد نظامه، وتخشى من حدوث عمليات تزوير.
 
وتأتى هذه الانتخابات بعد أن عاشت موريتانيا محطات سياسية مهمة منها الاستفتاء الدستوري 2017 والانتخابات البلدية والتشريعية 2018.
 
ويعد سيدي محمد ولد بوبكر، الذي ترأس حكومة انتقالية من 2005 إلى 2007، هو المنافس الأكبر للغزواني، حيث في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، في وقت سابق: ": "غالبية الموريتانيين يرغبون في طي صفحة السنوات العشر الأخيرة، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس المنتهية ولايته".
 
ووصل الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، إلى السلطة إثر انقلاب، ثم انتخب عام 2009 وأعيد انتخابه عام 2014 في اقتراع قاطعته أحزاب المعارضة الرئيسية.

افريقيا

موريتانيا

انتخابات موريتانيا

مرشح الاخوان

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