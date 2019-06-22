مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

عدن /أ ش أ/

قتل 5 عناصر من مليشيا الحوثى الانقلابية، بينهم قياديان، فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز جنوب غربى اليمن.

وقال ركن التوجيه المعنوى للواء 170 دفاع جوى العقيد منصور حزام، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، إن المواجهات بين الجيش اليمنى والمليشيات الحوثية أسفرت عن مقتل قائد المليشيا فى جبهة الأمن المركزى المدعو "أبو على" ومقتل خبير المتفجرات "أحمد الضلعى" قبالة ورشة طربوش، بالإضافة إلى مقتل 3 آخرين، فيما أصيب العشرات بالقرب من معسكر الأمن المركزى فى المواجهات المستمرة شرق تعز".

وأضاف حزام أن مدفعية الجيش الوطنى استهدفت تجمعا للمليشيات وأحرقت طقما عسكريا وقتل جميع من كانوا على متنه، واستعادت كمية من الأسلحة الرشاشة والألغام والعبوات الناسفة بعد مصرع خبير المتفجرات.