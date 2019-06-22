مقتل 3 من حركة الشباب الصومالية فى كينيا بعد مهاجمة مركز شرطة

نيروبى (رويترز)

قالت الشرطة اليوم السبت، إن قوات الأمن فى كينيا قتلت ثلاثة يشتبه بأنهم من مسلحى حركة الشباب الصومالية المتشددة بعد قيامهم بمهاجمة مركز شرطة ببلدة جاريسا قرب الحدود.

وقال بيان إن الحادث وقع مساء أمس الجمعة بعد أن أغار متشددون على معسكر تستخدمه قوات شرطة الحدود. وأشار البيان إلى أنه لم يصب أحد من قوات الأمن فى العملية.

وقالت الشرطة "اشتبك ضباطنا معهم وبعد وصول تعزيزات سريعة من القوات الخاصة تم صد المهاجمين، سقط 3 قتلى من أفراد العدو أثناء العملية".

وتشن حركة الشباب بين الحين والآخر هجمات فى كينيا للضغط على نيروبى لسحب جنودها من الصومال.