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مقتل قيادى حوثى و8 من مرافقيه فى غارة لطيران التحالف بصعدة

السبت، 22 يونيو 2019 01:28 م
مقتل قيادى حوثى و8 من مرافقيه فى غارة لطيران التحالف بصعدة مقر للحوثيين - أرشيفية
أ ش أ

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قُتل قيادى بارز فى مليشيا الحوثى و8 من مرافقيه، إثر غارة جوية لطيران التحالف العربى على أحد الطرق الجبلية بسلسلة جبال الأزهور بمحافظة صعدة.

وذكرت قناة ( العربية الحدث) الإخبارية، اليوم السبت، أن طيران التحالف استهداف القيادى الميدانى البارز فى مليشيات الحوثى عبدالله صالح سارى خلال عملية استخباراتية دقيقة مشتركة مع الجيش الوطنى اليمنى.

وأشارت القناة إلى أن سارى من أهم القادة الميدانيين فى جبهة رازح فى محافظة صعدة، مضيفة أن هذا القيادى متهم بارتكاب جرائم ضد المدنيين اليمنيين، كما أنه يعد المسؤول الأول عن حقول الألغام التى حصدت أرواح الكثير من اليمنيين فى القرى المحررة.

 


الجيش اليمنى

جماعة الحوثى

الحرب اليمنية

مكافحة الارهاب

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