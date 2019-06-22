مقتل قيادى حوثى و8 من مرافقيه فى غارة لطيران التحالف بصعدة

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قُتل قيادى بارز فى مليشيا الحوثى و8 من مرافقيه، إثر غارة جوية لطيران التحالف العربى على أحد الطرق الجبلية بسلسلة جبال الأزهور بمحافظة صعدة.

وذكرت قناة ( العربية الحدث) الإخبارية، اليوم السبت، أن طيران التحالف استهداف القيادى الميدانى البارز فى مليشيات الحوثى عبدالله صالح سارى خلال عملية استخباراتية دقيقة مشتركة مع الجيش الوطنى اليمنى.

وأشارت القناة إلى أن سارى من أهم القادة الميدانيين فى جبهة رازح فى محافظة صعدة، مضيفة أن هذا القيادى متهم بارتكاب جرائم ضد المدنيين اليمنيين، كما أنه يعد المسؤول الأول عن حقول الألغام التى حصدت أرواح الكثير من اليمنيين فى القرى المحررة.