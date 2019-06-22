معامل متفجرات فى سجون حوثية تتوسط أحياء سكنية

صنعاء أ ش أ

أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، بوجود معامل متفجرات داخل مستودعات فى سجن الأمن السياسى بمحافظة إب وسط البلاد، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثى .

ونقلت القناة عن مصادر يمنية فى (إب)، القول "إن تفجيرا دوى فى مدينة إب نجم عن تفجير معدات عسكرية ومتفجرات يجرى إعادة تركيبها وتصنيعها فى معامل مستحدثة فى سجن الأمن السياسي" .

وروى سكان محليون - يقطنون بالقرب من السجن - أنهم سمعوا التفجير من داخل السجن، مرجحين أن يكون ناجما عن خطأ أثناء إعادة التصنيع.

ونقلت القناة عن حقوقيين - لم تسمهم - تحذيرهم من تحول السجن إلى معامل سلاح ومتفجرات وخطر على المختطفين والسكان فى الأحياء القريبة من السجن، محملين الحوثيين كامل المسؤولية عن حياة السجناء والمواطنين.

ويقع سجن الأمن السياسى فى أحد الأحياء السكنية بالمدينة القديمة وبالقرب من مستشفى الأمومة والطفولة الحكومى الذى يرتاده ويرقد فيه المئات من المرضى يوميا.