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مصرع 4 أطفال بصعقة كهربائية فى حمام سباحة بالهند

السبت، 22 يونيو 2019 05:21 م
مصرع 4 أطفال بصعقة كهربائية فى حمام سباحة بالهند حمام سباحة _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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ذكرت الشرطة الهندية، اليوم السبت، أن 4 أطفال، بينهم شقيقان، لقوا مصرعهم جراء صعقة كهربائية بسبب انقطاع سلك كهربائى وسقوطه فى حمام سباحة فى ولاية أوتار براديش شمالى البلاد، بحسب "روسيا اليوم".

ووقع الحادث مساء الجمعة فى قرية بيتيان داخل مركز سامبهال الذى يبعد حوالى 370 كم عن مدينة لكناو عاصمة ولاية أوتار براديش.

وأشار مسؤول فى الشرطة المحلية إلى أنه "مساء أمس وقع سلك كهربائى فى حمام سباحة يعوم فيه الأطفال، ما أدى إلى وفاتهم بسبب صعقة كهربائية".

وتابع: "بعد ساعتين عثر على جثث الأطفال طافية على سطح الماء، فنقلوا على الفور إلى المستشفى، وأكد الأطباء أنهم فارقوا الحياة". وفتحت الشرطة تحقيقا فى ملابسات المأساة.


مصرع 4 أطفال

صعقة كهربائية

حمام سباحة

الهند

أخبار الهند

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