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مصرع 3 عمال وفقدان العشرات فى انهيار مبنى قيد الإنشاء جنوب غرب كمبوديا

السبت، 22 يونيو 2019 09:05 ص
مصرع 3 عمال وفقدان العشرات فى انهيار مبنى قيد الإنشاء جنوب غرب كمبوديا السلطات فى كمبوديا - أرشيفية
أ ش أ

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لقى 3 عمال بناء على الأقل مصرعهم، وفقد العشرات، اليوم السبت، إثر انهيار مبنى مكون من 7 طوابق فى مدينة "سينهانوكفيل" الساحلية جنوب غربى كمبوديا.

وقال يون مين، حاكم مقاطعة "برياه سيهانوك" - فى تصريحات صحفية، إن "فرق الإنقاذ انتشلت 3 جثث من تحت أنقاض المبنى"، مضيفا أن مستثمرا صينيا يمتلك المبنى المنكوب المكون من 7 طوابق.

من جانبه، أشار وزير الإعلام الكمبودى خيو كانهاريث، إلى وجود أكثر من ثلاثين شخصا تحت الأنقاض، مؤكدا أن القتلى الثلاثة من مواطنى كمبوديا، وقال ثول فرسدا، رئيس الشرطة بالمدينة - حسبما ذكرت شبكة "يه بى سى نيوز" الأمريكية - إن عمليات الإنقاذ مستمرة للعثور على أى عمال أخرين محتمل كونهم عالقين تحت أنقاض المبنى المنهار.

 

 


شرطة كمبوديا

انهيار منزل فى كمبوديا

السلطات الكمبودية

وزير الاعلام الكمبودى

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