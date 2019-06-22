مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 إثر اندلاع حريق هائل فى أحد مبانى باريس

كتب: أحمد علوى

اندلع صباح اليوم السبت، حريق هائل فى مبنى بوسط العاصمة الفرنسية باريس، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة شخص أخر بجروح وحروق بالغة.

وووفقاً لما ذكرته شبكة سكاى نيوز الاخبارية، فقد أصيب أيضاً 27 شخصا بتسمم من الدخان المنبعث من المبنى المؤلف من 6 طوابق، ويجرى علاجهم.

ويضم المبنى، الواقع فى الدائرة الحادية عشرة فى العاصمة الفرنسية، مقهى وحماماً ومساكن، كما أكد متحدّث باسم دائرة الإطفاء فى باريس.

ولم تذكر السلطات بعد سبب اندلاع الحريق، فيما جرى فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

ويشار إلى أن أحد القتلى الثلاثة ألقى نفسه من النافذة، وعثر على القتيلين الآخرين متفحمين.

وشهدت باريس، قبل نحو شهرين، حريقا مهولا اندلع فى كاتدرائية نوتردام، وألحق بها خسائر جسيمة، فيما قدرت مصادر رسمية أن ترميم الكنيسة سيحتاج نحو 5 سنوات.