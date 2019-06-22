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مصرع 10 على الأقل وإصابة العديد فى اشتباكات داخلية بين القبائل بالصومال

السبت، 22 يونيو 2019 06:22 م
مصرع 10 على الأقل وإصابة العديد فى اشتباكات داخلية بين القبائل بالصومال العنف فى الصومال
أ ش أ

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لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم، فيما أُصيب عشرات آخرون جراء اشتباكات داخلية اندلعت مجددًا بين القبائل وسط الصومال.

 

وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية اليوم،السبت، أن المعركة نشبت في بلدة (واردهير) الريفية عندما تبادلت ميليشيات القبائل المتحاربة بشأن نزاع إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

 

ولفتت الشبكة إلى أن الوضع يسوده التوتر وينتاب السكان المحليين الشعور بالذعر بسبب القتال المستمر الذي قد يجبر المئات الفرار من منازلهم في حال فشلت السلطات المحلية في التدخل لوقف المناوشات على وجه السرعة.

 

كما تعاني الدولة الواقعة في القرن الأفريقي من جفاف شديد يستمر في دفعها للاقتراب من الوقوع في مجاعة كاملة.

 


الصومال

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ميليشيات

القبائل الصومالية

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