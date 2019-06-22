مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام بمياه ترعة أبو الأخضر فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى شاب 18 عامًا مصرعه، صباح اليوم، غرقا أثناء الاستحمام بمياه ترعة أبو الأخضر بمحافظة الشرقية.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى، برئاسة العميد أحمد الشوادفى، مدير الحماية المدينة بالشرقية، من انتشال الجثة، وبالعرض على نيابة مركز الزقازيق صرحت بالدفن.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بغرق شاب يدعى "أحمد.ا" 18 سنة يعمل ترزى، مقيم عزبة صيام طلحة بردين، دائرة مركز شرطة الزقازيق.

وتمكن فريق من قسم الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة بالقرب من قرية طاروط، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن.