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مصادر: تحديد الأوائل ومراجعة نتيجة الدبلومات الفنية نهاية الأسبوع المقبل

السبت، 22 يونيو 2019 03:02 م
مصادر: تحديد الأوائل ومراجعة نتيجة الدبلومات الفنية نهاية الأسبوع المقبل نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة، إنه من المقرر أن يتم مراجعة نتيجة تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية بعد انتهاء التصحيح نهاية الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم تحديد الأوائل والمراجعة النهائية خلال الأسبوع المقبل قبل إعلان النتيجة نهاية الشهر الجارى.

وشددت المصادر على أن النسبة العامة للنجاح ستحدد عقب انتهاء تجميع النتيجة من جميع الكنترولات وانتهاء التصحيح.

وكانت امتحانات الدبلومات الفنية انطلقت 18 مايو الماضي وانتهت 1 يونيو الجارى وأدى الامتحانات قرابة 757 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

 

 


التربية والتعليم

موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية

امتحانات الدبلومات الفنية

نتيجه امتحانات الدبلومات

امتحانات الدبلومات

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