مصادر: تحديد الأوائل ومراجعة نتيجة الدبلومات الفنية نهاية الأسبوع المقبل

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة، إنه من المقرر أن يتم مراجعة نتيجة تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية بعد انتهاء التصحيح نهاية الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم تحديد الأوائل والمراجعة النهائية خلال الأسبوع المقبل قبل إعلان النتيجة نهاية الشهر الجارى.

وشددت المصادر على أن النسبة العامة للنجاح ستحدد عقب انتهاء تجميع النتيجة من جميع الكنترولات وانتهاء التصحيح.

وكانت امتحانات الدبلومات الفنية انطلقت 18 مايو الماضي وانتهت 1 يونيو الجارى وأدى الامتحانات قرابة 757 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.