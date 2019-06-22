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مد أجل الحكم على 26متهماً بالهجوم على فندق "الأهرامات الثلاثة"لـ30 يوليو

السبت، 22 يونيو 2019 10:21 ص
مد أجل الحكم على 26متهماً بالهجوم على فندق "الأهرامات الثلاثة"لـ30 يوليو المستشار محمد ناجى شحاتة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت الدائرة "5"إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، مد أجل الحكم على  26 متهمًا بينهم 23 متهمًا محبوسًا، و3 هاربين، بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة، بشارع الهرم، لجلسة 30 يوليو، لتعذر حضور المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وتضم قائمة المتهمين كل من : عبد العال عبد الفتاح، وأحمد محمد حسن مرسى، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمى، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة على، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوى إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة و أحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف على الساعى ومحمود عبد القادر على سعد وبسام اسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدى.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.


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الهجوم على فندق الاهرامات الثلاثة

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