مدينة الأقصر: تذكرة بـ5 جنيهات لمشاهدة مباريات أمم أفريقيا بالحمام الأوليمبى

الأقصر – أحمد مرعى

قال العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والمسئول التنظيمى لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية بحمام السباحة الأوليمبى بمنطقة العوامية، أنه تم الانتهاء من تحديد سعر تذكرة مشاهدة مباريات بطولة الأمم 2019 بمقر حمام السباحة الأولمبي.

وقال العميد أيمن الشريف، أن سعر التذكرة المطروحة جاءت بعد دراسة وافية لجميع الجوانب، حيث تهدف إلى الحفاظ على هذا الصرح العظيم، وجذب عدد كبير من الحضور للقاءات المنتخبات الأفريقية المختلفة، ويستطيع المشاهد من أهالى مدينة الأقصر شراء تذكرة واحدة لمشاهدة أكثر من مباراة فى نفس مدرجات حمام السباحة الأولمبى تحت عنوان " شجع مصر فى الحمام الأولمبي".

وأضاف رئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، أنه تم تحديد سعر تذكرة الدخول لمشاهدة كافة المباريات يوميا بسعر رمزى 5 جنيهات، بدءا من اليوم وحتى نهاية البطولة.