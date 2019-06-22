مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال الدكتور خليل سعيد منصور، مدير مستشفى قلين المركزي، إن الطالبة "دينا. م" 20 سنة، نقلتها سيارة الإسعاف من لجنة مدرسة الشهيد السيد عبد العزيز بقلين، الساعة العاشرة والنصف، وأجرى الكشف الطبي عليها من قبل الطبيبة إيمان ابوسن، أخصائية النساء والولادة، وتبين أن كانت تعاني من آلام ولادة كاذبة.

وأضاف منصور، لـ"اليوم السابع"، أن الطالبة عادت لمنزلها بقريم المنشلين التابعة لمركز قلين، مؤكدا تم الاطمئنان على صحتها وصحة الجنين.

وكانت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تلقت إشارة بشعور طالبة بآلام الولادة، وتم الاتصال بغرفة عمليات مرفق إسعاف كفر الشيخ برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، وهرعت سيارة الإسعاف إلى لجنة مدرسة الشهيد السيد عبدالعزيز علوان بقلين، وتم نقل الطالبة لمستشفى قلين المركزى.