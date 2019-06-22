سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 06:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

السبت، 22 يونيو 2019 04:37 م
مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة" اسعاف-ارشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور خليل سعيد منصور، مدير مستشفى قلين المركزي، إن الطالبة "دينا. م" 20 سنة، نقلتها سيارة الإسعاف من لجنة مدرسة الشهيد السيد عبد العزيز بقلين، الساعة العاشرة والنصف، وأجرى الكشف الطبي عليها من قبل الطبيبة إيمان ابوسن، أخصائية النساء والولادة، وتبين أن كانت تعاني من آلام ولادة كاذبة.
 
وأضاف منصور، لـ"اليوم السابع"، أن الطالبة عادت لمنزلها بقريم المنشلين التابعة لمركز قلين، مؤكدا تم الاطمئنان على صحتها وصحة الجنين. 
 
وكانت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تلقت إشارة بشعور طالبة بآلام الولادة، وتم الاتصال بغرفة عمليات مرفق إسعاف كفر الشيخ برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، وهرعت سيارة الإسعاف إلى لجنة مدرسة الشهيد السيد عبدالعزيز علوان بقلين، وتم نقل الطالبة لمستشفى قلين المركزى.
 

حمل ولادة

ولادة طالبة كفر الشيخ

طالبة كفر الشيخ

ولادة طالبة فى الامتحان

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة