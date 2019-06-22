مدير تعليم الإسماعيلية: لم نلتقى أي شكاوى بشان الفيزياء والتاريخ

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

قال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ان غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى بشان الامتحان مشيرا الي ان الغرفة علي تواصل مستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة وكذا غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة.

كما ساد الارتياح بين طلاب الشهادة الثانوية بسبب امتحاني مادة الفيزياء للقسم العلمي ومادة التاريخ للقسم الأدبي،وشهد محيط مدرسة الزهور الثانوية بنات ارتياحًا على وجوه طلاب الشهادة الثانوية مؤكدين جميعا سهولة الامتحان وتمكنهم من الحل الجيد.