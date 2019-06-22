مدير تعليم الإسماعيلية: لم نلتقى أي شكاوى بشان الفيزياء والتاريخ

قال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ان غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى بشان الامتحان مشيرا الي ان الغرفة علي تواصل مستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة وكذا غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة.
كما ساد الارتياح بين طلاب الشهادة الثانوية بسبب امتحاني مادة الفيزياء للقسم العلمي ومادة التاريخ للقسم الأدبي،وشهد محيط مدرسة الزهور الثانوية بنات ارتياحًا على وجوه طلاب الشهادة الثانوية مؤكدين جميعا سهولة الامتحان وتمكنهم من الحل الجيد.
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
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