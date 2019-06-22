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محمد بن راشد يتسلم جائزة من بريطانيا فى ختام مهرجان رويال أسكوت للخيول بإنجلترا

السبت، 22 يونيو 2019 09:00 م
محمد بن راشد يتسلم جائزة من بريطانيا فى ختام مهرجان رويال أسكوت للخيول بإنجلترا الشيخ محمد بن راشد يتسلم الجائزة
كتب مصطفى عنبر

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أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارت رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المكانة المرموقة لخيول الإمارات في المحافل الدولية وقدرتها على المنافسة ضمن أقوى السباقات العالمية .

 

وأعرب الشيخ "بن راشد" عن ارتياحه للمستوي المتميز الذي ظهر به فريق جودلفين في منافسات بطولة رويال أسكوت للخيول ضمن مهرجان رويال أسكوت للخيول بإنجلترا الذي يعد من أهم الأحداث السنوية على أجندة رياضات الخيول ومنافساتها على مستوى العالم، وكذلك البطولات العالمية الكبرى لاسيما الأوروبية منها وفي مقدمتها البطولات التي تتولى المملكة المتحدة تنظيمها بما لها من باع طويل وتاريخ حافل مع تلك الرياضات وبما تمتلكه من خيول وما تتمتع به من فرسان يعدون من الأفضل على مستوى العالم.

 

جاء ذلك خلال تسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عصر اليوم، في ختام فعاليات مهرجان رويال أسكوت للخيول في إنجلترا، جائزة الانتصار التاريخي الذي حققه فريق جودلفين من الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث وذلك بعدما ظفر الجواد بلو بوينت لفريق جودلفين بسباق "دياموند جوبيللي ستيكس" لمسافة 1200 متر للفئة الأولى للخيول عمر 4 سنوات وبذلك يكون هذا الخيل قد حقق انتصارا تاريخيا فريدا من نوعه بتحقيق ثنائية في نسخة واحدة من الحدث الرياضي الكبير بعد أن فاز في اليوم الأول للمهرجان في شوط «كينجز ستاند ستيكس» لمسافة 1000 متر للفئة الأولى منتزعا اللقب الغالي ومسجلا فوزه الرابع علي التوالي في العام الحالي .

 

كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد تسلم جائزة الفوز من الأمير ويليام دوق كامبريدج وسط إعجاب الحضور بالمستوي اللافت الذي ظهر به " بلو بوينت" متفوقا علي نخبة من أبرز الخيول العالمية .

 

وحصدت الإمارات العديد من الألقاب خلال فعاليات نسخة هذا العام من الحدث الرياضي الأعرق و الأشهر عالميا في سباقات الخيل والذي استمر خمسة أيام بمشاركة نخبة من أقوى الخيول العالمية .

 

 


الامارات

محمد بن راشد

خيول

انجلترا

بريطانيا

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