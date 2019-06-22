محددات سرعة وعلامات إرشادية بطريق وصلة دهشور الشمالية لأمن مستقلى السيارات

قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم تنفيذ محددات للسرعة وعلامات إرشادية، بطريق وصلة دهشور الشمالية فى الاتجاه القادم من كوبرى العبور وحتى طريق مصر إسكندرية الصحراوى.

وأوضح الشربيني، أن ذلك يأتى فى إطار حرص جهاز مدينة 6 أكتوبر، على سلامة وأمن مستخدمى الطريق، ويجب على مستقلى الطريق، الإلتزام بالسرعات المقررة، لعدم التعرض إلى المخالفة المرورية.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم حاليًا التنسيق مع القطاع الخاص، وبعض الشركات، لتطوير المحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر، وإنشاء محاور جديدة وعدد من الكبارى، وذلك فى إطار سياسة الدولة نحو مشاركة المجتمع المدنى، والقطاع الخاص فى تحقيق التنمية المستهدفة.