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محافظ كفر الشيخ: صرف التعويضات للمتضررين من حادث حريق منازل بفوه

السبت، 22 يونيو 2019 05:34 م
محافظ كفر الشيخ: صرف التعويضات للمتضررين من حادث حريق منازل بفوه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، تم صرف التعويضات للمتضررين من حادث حريق عدد من المنازل بشارع الفتح خلف الموقف الجديد، بمدينة فوه، بعد قيام لجنة الاغاثة التابعة للتضامن الاجتماعى بعمل المعاينة اللازمة للحادث وحصر الخسائر فى الأموال والممتلكات جراء الحريق.

وأضاف المحافظ ، نتج عن الحادث حريق 12 شقة سكنية، تم الصرف لـ 8 شقق، بنسبة 50% من قيمة الخسائر التى تم حصرها، بإجمالى مبلغ وقدره 41 الف جنيه، تضمن "صرف مبلغ 10 ألاف جنيه للمواطن "م.س"، 10 ألاف جنيه للمواطن "ع.ج"، 10 ألاف جنيه للمواطن "م.م"، 3 ألاف جنيه للمواطن "م.ج"،  2000 جنيه للمواطن "ع.ج"، 2000 جنيه للمواطن "م.م"، 2000 جنيه للمواطن "ا.م"، 2000 جنيه للمواطن "م.ج" طبقاً لنسب التلفيات والخسائر.

 

وكلف محافظ كفر الشيخ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، باستكمال البحث والصرف لباقى أصحاب المنازل المتضررة، على أن يتم صرف أعلى تعويض ممكن لكل شقة حسب نسبة التضرر.

 


كفر الشيخ

حريق فوه

تضامن اجتماعي

محافظ كفر الشيخ

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