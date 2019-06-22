محافظ قنا تحويل مدير قصر ثقافة قنا للتحقيق بسبب الإهمال صور

قنا - وائل محمد

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا تحويل مدير قصر ثقافة قنا للتحقيق لتدنى مستوى النظافة،وسوء حالة دورات المياه مشدداً على أنه لا تهاون مع أى مقصر أو مهمل فى أداء عمله.

جاء ذلك اثناء جولة تفقدية قام بها محافظ قنا لقصر ثقافة قنا للأطمئنان على سير العمل بقصر الثقافة،والذى يعد صرحاً ثقافياً وفنياً كبيراً يقوم بتقديم العديد من العروض المسرحية،والغنائية والفنية والموسيقية والأدبية،كما يساعد علي الارتقاء بالمستوى الثقافى للجماهير،وزيادة الوعى لدى المواطنين فى كل الجوانب الفنية والأدبية، كما يساهم بشكل خاص فى الاهتمام بالطفل وأنشطته المختلفة .

والجدير بالذكر ان قصر ثقافة قنا يضم مسرح يتسع لعدد 690 فرد ،و مسرح صيفى يتسع 200 فرد ،بالإضافة الي قاعة معارض للفنون التشكيلية،ومكتبة عامة ومرسم وقاعة خزف ونادى للمرأة وصالة للفنون الشعبية ،وصالة اخرى للموسيقى العربية ،ونادى لتكنولوجيا المعلومات ،ونادى الأدب وقاعة محاضرات ،واستراحة بها 13 غرفة بطاقة 52 سرير وقصر ثقافة للطفل يضم " مكتبة اطفال وقاعة تدريبات وقاعة متعددة الأغراض وقاعة حاسب آلى".