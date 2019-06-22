محافظ شمال سيناء يستقبل بطلة إفريقيا لتنس الطاولة لذوى الاحتياجات الخاصة

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها، أن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء استقبل اللاعبة فادية سمير المقرر مشاركتها في بطولة إفريقيا والبطولة الدولية للمعاقين المقرر إقامتها خلال الفترة من 24 /6 حتى 3/7 في مدينة الإسكندرية .

وقرر المحافظ تقديم كافة التسهيلات المطلوبة للاعبة وتقديم الدعم اللازم لها مثنيا على مسيرتها البطولية التى أوصلتها لبطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2019 ، ومعربا عن أمله فى أن تكون من بين الأبطال المؤهلين لتمثل مصر فى هذا المحفل العالمى، كما وعد محافظ شمال سيناء اللاعبة بمكافأة كبيرة في حالة حصولها علي الميدالية الذهبية وتأهلها للأولمبياد .

يذكر أن فادية سمير هي بطلة إفريقيا وسبق حصولها على ميداليات ومراكز متقدمة فى بطولات دولية ومحلية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

حضر لقاء محافظ شمال سيناء باللاعبة فادية سمير كل من إيهاب حسن مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، وماجدولين الشعراوي مدير إدارة المعاقين بمديرية الشباب.