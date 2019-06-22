محافظ بنى سويف: لجنة لمعاينة عربة القطار المهجورة بقرية منشأة هديب

بنى سويف - هانى فتحى

فى استجابة لما نشرة "اليوم السابع" فى موقعة الإلكترونى بعنوان "صور .. عربة قطار مهجورة تتحول لعشش فراخ وحوش للماشية فى بنى سويف"، كلف المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف "على الفور" وحدة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة بدراسة ماجاء بالتحقيق المنشور وإعداد تقرير بالإجراءات والخطوات التى تم إتخاذها حيال الموضوع بالتنسيق مع الجهات المعنية من هيئة السكك الحديدية والوحدة المحلية المختصة.

وقد قامت لجنة من وحدة التفتيش والمتابعة يوم السبت 15 يونيه الجاري، ضمت رئيس الوحدة المحلية لقرية الحمام مركز ناصر، الموجودة بنطاقها العربة المذكورة، ورئيس قسم الصيانة بسكة حديد الواسطى بالمعاينة على أرض الواقع.

وتبين من المعاينة أن العربة المذكورة عربة قطار ركاب قديمة غير مستخدمة تحمل رقم 12254 على خط سكك حديد بنى سويف /اللاهون، الملغى منذ فترة طويلة وتقع داخل حدود قرية منشاة هديب التابعة لمجلس قروى الحمام مركز ناصر، وهى موجودة على خط السكة الحديد الملغى الذى يبعد عن الطريق الرئيسى للقرية بحوالى 25م تقريبا ولا تعوق حركة سير السيارات والأهالى، حيث يوجد بالعربة 4 باب وبها بارومة ومتأكلة ومجردة ومحملة على (2) بوجى بجميع مهماتها ومتهالكين وصالون العربة ليس به أى مهمات وبداخله كراسى خشب متهالكة.

كما أفاد رئيس أقسام الصيانة بسكك حديد الواسطى، بأنه تم عمل محضر تخريد وتصنيف للعربة بتاريخ 5/5/2018، والذى يفيد بأن العربة خردة ولا تصلح لأعمال السكة الحديد، وتم تقدير وزنها وإرسال المحضر لإدارة المشتريات والمخازن بالقاهرة للسير فى إجراءات البيع بالطرق القانونية المتبعة، حيث يتم إعداد خطاب من المحافظة موجه لرئيس هيئة السكك الحديد لإتخاذ اللازم نحو التنبيه على إدارة المشتريات والمخازن بالهيئة لسرعة إنهاء الإجراءات القانونية لبيع عربة القطار المشار المذكورة.

وأكد المحافظ أنه سبق وأن تم تشكيل لجنة بالقرار 771 بتاريخ 19/11/2018 برئاسة أحد أعضاء الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بديوان عام المحافظة وعضوية أخرين، والتى تم تكليفها بمعاينة التعديات الواقعة على أملاك السكة الحديد خط بنى سويف/ أهناسيا /اللاهون الملغى وحصر تلك التعديات وتم اعداد تقرير بمعرفة اللجنة متضمنا جميع الملاحظات والتعديات على هذا الخط منها (موضوع الشكوى) وجارى التنسيق مع هيئة السكة الحديد (صاحبة الولاية) لاتخاذ اللازم حيال تلك التعديات.