محافظ الوادى الجديد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مركز التأهيل خلال جولة تفقدية

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مشروع المركز الإقليمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينه الخارجة الجاري تطويره ورفع كفاءته ليخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة من ذوي الاحتياجات الخاصة في العلاج والتأهيل.

ووجه الزملوط بضرورة الالتزام بإنهاء كافه الأعمال بنهاية شهر يوليو القادم وتوقيع غرامات علي شركه المقاولات المنفذة في حال التأخير .

ووجه أيضا بضم العمارتين السكنيتين بجوار المركز وتطويرهم ورفع كفاءتهم لاستغلالهم كمكان إقامة لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة خلال فترة علاجهم وتأهيلهم، وإزاله السور الفاصل بين العمارتين والمركز لاستخدام المساحة كمدخل وجراج للسيارات، مع توفير أماكن بديلة لشاغلي العمارتين من المصالح الحكومية والجمعيات التابعة لها، بالإضافة إلي ضم الدور الثالث للمركز للتوسع في الانشطة وأقسام التأهيل والتدريب لاستيعاب اعداد المرضي المترددة عليه.

الجدير بالذكر بأن أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمركز تتكلف 20 مليون جنيه ليصبح مركز إقليمي يشمل أقسام تدريب وتأهيل لذوي الإعاقات المختلفة مزود بأحدث الأجهزة العلاجية والتأهيلية ،وكذلك تزويده بكاميرات مراقبة لتأمين الأطفال المترددين عليه ، بالإضافة إلي إنشاء حمام سباحة مصمم بأحداث التجهيزات التي تناسب ذوي القدرات الخاصة .



































