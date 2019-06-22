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محافظ القليوبية :رفع كفاءة مراكز الشباب لاستقبال مشجعى أمم أفريقيا

السبت، 22 يونيو 2019 09:59 ص
محافظ القليوبية :رفع كفاءة مراكز الشباب لاستقبال مشجعى أمم أفريقيا الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تقدم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية،بخالص التهانى القلبية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم لفوزه على منتخب زيمبابوي في إفتتاح مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية كان 2019 و التي انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف مقابل لاشئ، مشيدا بالأداء البطولي والمشرف للاعبى الفريق متمنيا لهم دوام التوفيق و الفوز في المباريات القادمة للحصول على كأس الأمم الأفريقية.
 
وأكد المحافظ،على استمرار رفع كافة الاستعدادات فى مراكز الشباب بنطاق المحافظة  لاستقبال الجماهير والمشجعين للمنتخب المصري، إضافة إلى إستمرار عقد وربط غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام مع غرفة العمليات الفرعية بمديرية الشباب والرياضة ومدن ومراكز المحافظة لسرعة تلقي أي بلاغات أو إخطارات بأي أحداث تعكر صفو الأجواء وتقلل من فرحة الجماهير ومشجعي المنتخب الوطني أثناء سير المباراة .
 
وشدد المحافظ، على ضرورة توفير الأعداد الكافية من الكراسي وشاشات العرض لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة ومواجهة الإقبال الكثيف من المواطنين من أبناء المحافظة، ومنع دخول أي أعداد إضافية للساحات لضمان النظام وعدم تعريض حياة الأفراد للخطر وكذا تأمين التيار الكهربائي بالتنسيق مع رؤساء مراكز الشباب مع الاهتمام بالنظافة العامة وتواجد سيارة إسعاف أمام كل ساحة تجمع رياضي.
 
ووجه المحافظ، بتكثيف التمركزات الأمنية بنطاق مراكز الشباب التي يتواجد بها الجماهير والمشجعين وفي دائرة الكافيهات والمقاهي التي تقوم بعرض المباراة،كما وجه  برفع درجة الإستعداد بإدارة الحماية المدنية والمرور والأمن والمستشفيات المركزية بدائرة المحافظة.
 
وأهاب المحافظ،جموع المواطنين ويناشد المشجعين بالتحلي بالأخلاق الرياضية الحميدة وتشجيع المنتخب الوطني بشكل حضاري.
 

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