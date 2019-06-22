محافظ الفيوم يكرم العاملين المشاركين بمبادرة 100 مليون صحة

الفيوم – رباب الجالي

نظم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بالفيوم حفل تكريم للعاملين المشاركين فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة لفحص طلبة المرحلة الابتدائية "الأنيميا – السمنه – التقزم " والتى تم تنفيذها بمحافظة الفيوم فى الفترة من 16/2/2019 وحتى 31/3/2019 بحضور المهندس حسن موافى سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة والدكتور صلاح طلبة مدير الفرع والدكتور سامى سعيد مسئول المستشفيات بالهيئة وعددا من العاملين المشاركين فى المباردة.

وقام محافظ الفيوم بتسليم شهادات التقدير للمشاركين فى المبادرة وطالبهم بمزيد من العمل والجهد لتحقيق الأهداف المرجوة لخدمة المواطنين بالفيوم.

وفى كلمته أشار اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، إلى أن الحملة القومية للمسح الطبى الشامل لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم تعد استكمالًا للمبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا أن الحملة بدأت فى محافظة الفيوم السبت. 17/2/2019 واستمرت حتى نهاية مارس واستهدفت 492 ألف تلميذ وتلميذة بالمدارس الابتدائية العامة والخاصة والمعاهد الأزهرية، وقام بأعمال المسح 192 فريق طبى من مديرية الصحة والتأمين الصحى، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ الحملة بالتعاون والتنسيق بين مديريتى التربية والتعليم والصحة ومنطقة الفيوم الأزهرية والتأمين الصحى بالفيوم، لافتًا إلى أن الهدف من إجراء المسح الطبى لتلاميذ المدارس الابتدائية هو استكمال أهداف المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وذلك للوصول لكل المواطنين فى المراحل العمرية المختلفة.

خلال الحفل تم توضيح أهمية الفحص ونتائجه، وتقديم جيلًا كاملا من طلاب المرحلة الابتدائية بصحة جيدة لايعانى من أمراض سوء التغذية أو الانيميا أو السمنه أو النحافة أو التقزم أوغيرها من الأمراض، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات مستشفى التأمين الصحى وأقسامها وخطة عمل فريق100 مليون صحة.