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محافظ السويس يناقش استعدادات مباريات المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا

السبت، 22 يونيو 2019 04:20 م
محافظ السويس يناقش استعدادات مباريات المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
السويس – السيد فلاح

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استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس بمكتبه اليوم اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، للمجموعة الخامسة التى تستضيفها محافظة السويس وتضم منتخبات تونس ومالى وموريتانيا وأنجولا.

 

وفى اللقاء تم مناقشة الاستعداد النهائى والترتيبات لبدء مباريات المجموعة باستاد السويس الرياضى بعد غد الاثنين، بمباراة تونس وأنجولا، ثم مباراة مالى وموريتانيا.

 

وفى نهاية اللقاء سلم عز الدين أحمد رئيس اللجنة المنظمة لمجموعة السويس اللواء عبد المجيد صقر الـ ID الخاص بالمحافظ لحضور المباريات.

 

حضرا للقاء الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس وسعيد محمد السيد، وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد صيام ومحسن خروشة أعضاء اللجنة.

 

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هى "القاهرة والدفاع الجوى والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

 

وتستضيف محافظة السويس المجموعة الخامسة التى تضم منتخبات "تونس ومالى وموريتانيا وانجولا "، على ملعب استاد السويس الرياضى.

 

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب فى ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.


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