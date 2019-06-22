محافظ الجيزة يسلم خطابات التشغيل الصيفى لــ 300 شاب وفتاه من أبناء المحافظة

سلم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خطابات التشغيل الصيفى لأكثر من 300 شاب وفتاه من أبناء المحافظة للعمل خلال فترة الأجازة الصيفية بالأحياء والمراكز والمدن بأجر رمزى لثقل خبراتهم وتهيئتهم لمناخ العمل عقب التخرج.

وأكد راشد، خلال لقاءه بالشباب على عقد لقاء شهرى بهم والاستماع إلى أرائهم وعرض أفكارهم ومقترحاتهم فى المشكلات التى يعانى منها المجتمع وسبل الحل والتعاون فى تنفيذ تلك المقترحات، وناقش معهم أبرز التحديات التى تواجه منظومة العمل فى الفترة الحاليه وجاء على رأس تلك التحديات مواجهة أعمال البناء المخالف ومجهودات المحافظة فى رفع المخلفات والقمامة يوميا والتى تتعدى الــــ 6 الاف طن مما يمثل عبء كبير .

كما أكد راشد على التنسيق مع الجامعات المصرية وجهاز رعاية وتشغيل الشباب لرفع مهارات الطلاب وتنميتها من خلال متخصصين فى ذلك المجال .

ووجه محافظ الجيزة كلمة للشباب قائلا:"حافظوا على وطنكم أنتم مستقبلها وتذكروا دائما تضحيات شهداء الوطن فى سبيل الحفاظ على أمن واستقرار هذه الأرض ومن أجل أن تنعموا بحياة جيدة"

وأكدت الدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة أنه سيتم تفعيل دور جهاز رعاية وتشغيل الشباب من خلال تنظيم كورسات لشباب الخريجين لتنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل وثقل مهاراتهم بالإضافة أنه سيتم إعطاء قروض لشباب الخريجين من خلال عدد من الجهات لتوسيع مجالات العمل لديهم.

كما عرض الشباب عدد من المقترحات والأسئلة للمحافظ شملت أهمية دور المحافظة فى نشر الوعى للمواطنين بالحفاظ على المياه وعدم الإفراط فى تناول الأطعمة بالإضافة إلى عمل ندوات لرفع التوعية لدى الشباب بالمشروعات التى تنفذ على أرض الوطن إضافة إلى قيام المحافظة بمجهودات أكبر لمواجهة الفساد وعدم السماح وتبنى المحافظة لأفكار الطلاب بكليات الهندسة والتوسع فى تكليف الأطباء البيطريين للعمل بالإدارات البيطرية بنطاق المحافظة .