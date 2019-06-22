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محافظ أسيوط: الانتهاء من إصلاح كابل كهرباء بقرية الشنابلة بمركز أبنوب

السبت، 22 يونيو 2019 11:41 ص
محافظ أسيوط: الانتهاء من إصلاح كابل كهرباء بقرية الشنابلة بمركز أبنوب اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
أسيوط ضحا صالح

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أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ،عن الانتهاء من إصلاح عطل فى كابل كهرباء مغذى لقرية الشنابلة بمركز أبنوب ،والتى ترتب عليها انقطاع التيار الكهربائى على بعض عزب المركز لبضع ساعات.
 
وأشار محافظ أسيوط الى انه فور تلقى البلاغ بالعطل ،تم اخطار غرفة عمليات المحافظة بالتواصل مع المهندس أسامة محمد انور رئيس قطاع كهرباء شمال ،والذى أفاد بأنه فور الابلاغ عن انقطاع التيار الكهربائى ،تم فحص المشكلة وتم رصد العطل بمنطقة زراعات بجوار كوبرى السحارة ،وتم الدفع بالمهندسين المختصين برئاسة المهندس محسن فراج مدير عام التوزيع ،وفور الانتهاء من الاصلاح تبين وجود عطل اخر وتم اصلاحه وعودة التيار الكهربائى الى المنطقة.
 

اسيوط

انقطاع التيار الكهربائي

قرية الشنابلة

مركز ابنوب

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