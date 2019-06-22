محافظة القاهرة: الانتهاء من تسكين الأهالى بمشروع روضة السيدة زينب خلال شهر

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بأنه تم الانتهاء من إقامة مشروع روضة السيدة زينب الذى أنشأته محافظة القاهرة بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بالقضاء على المناطق العشوائية الخطرة.

وأوضح عبد العال، أنه تم إنشاء المشروع بالمنطقة العشوائية تل العقارب البالغ مساحتها 7 أفدنة تقريبا والتى تم إزالتها بعد حصر السكان المقيمين بها واستضافتهم بمساكن بدليلة بمدينة 6 أكتوبر أو توفير بدل نقدى كإيجار شهرى للسكن بمعرفتهم .

ويضم المشروع 16 عمارة سكنية بإجمالى 816 وحده سكنية 344 محل روعى فى تصميمها بأن تتناغم مع طبيعة منطقة السيدة زينب وإعداد شوارع متسعة بها أماكن لانتظار السيارات، وتم الانتهاء من فرش جمع الوحدات بالكامل بالأثاث اللازم والأجهزة الكهربائية .

وأضاف محافظ القاهرة أنه بدأ فعليًا نقل السكان وتسكينهم حيث تم الانتهاء من تسكين 29 أسرة وجارى الانتهاء من نقل باقى السكان .

وأشار مصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، إلى أنه سيتم الانتهاء من نقل كافة المستحقين الى المشروع وتسكينهم خلال شهر سواء المقمين بمدينة 6 أكتوبر او الحاصلين على بدل نقدى .