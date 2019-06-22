مجلس مدينة أسوان ينفذ حملة لغلق المحال المخالفة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم السبت، حملة لغلق وتشميع لبعض المحلات المخالفة ورفع الإشغالات بنطاق حي جنوب.

وشارك بالحملة التى شملت نطاق حي جنوب مدينة أسوان، محمود بهاء رئيس حى جنوب، والعاملين بالحى، والرائد شريف الحجار رئيس مباحث شرطة المرافق، تحت إشراف أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان.

وكانت تعليمات أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بشن حملات لمتابعة وضبط الأسواق، بنطاق مدينة أسوان، ومختلف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومراقبة السلع الغذائية وضبط الأسعار لمواجهة جشع التجار وتحرير محاضر ضد المخالفين.











